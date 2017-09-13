На общественное обсуждение вынесен проект указа по легализации онлайн-игр

Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа президента, предусматривающий легализацию онлайн-игр.

Как поясняет МНС, проект разработан в целях реализации положений Концепции развития игорного бизнеса в Беларуси, утвержденной постановлением Совмина от 12 января 2011 года № 31. Согласно Концепции, заключительным этапом ее реализации должно стать рассмотрение вопросов правового регулирования и внедрения новых технологий в сфере игорного бизнеса в части организации в режиме онлайн-игр с использованием сети интернет с внесением соответствующих предложений в правительство Беларуси.

Предусмотренный в проекте указа механизм легализации онлайн азартных игр выстраивает систему госрегулирования такой деятельности на основании лицензирования.

В частности, проектом указа предусмотрено, что деятельность, связанную с организацией и проведением азартных игр посредством виртуального игорного заведения, вправе осуществлять только организаторы азартных игр, получившие лицензию на право осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса с составляющей работой и услугой «содержание виртуального игорного заведения».

Предлагается установить лицензионные требования и условия, выполнение которых является обязательным условием как для получения лицензии, так и для последующего осуществления деятельности по содержанию виртуального игорного заведения, пишет БелаПАН.

Проектом указа предлагается ввести ряд составов административных правонарушений в сфере игорного бизнеса. Так, вводится административная ответственность организаторов азартных игр за несоблюдение новых (измененных) требований, а также планируемых к закреплению в положениях о порядке содержания виртуального игорного заведения, казино, зала игровых автоматов, букмекерской конторы, тотализатора. Право составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях предлагается предоставить уполномоченным на то должностным лицам налоговых органов, органов КГК.

Предусмотрен ряд иных норм. В частности, учитывая специфику деятельности в сфере игорного бизнеса (высокие риски вовлечения в азартные игры лиц, не достигших 18 лет, формирования у физических лиц игровой зависимости, негативно отражающейся на психическом здоровье человека и институте семьи), а также международный опыт, вводится запрет на допуск в игорное заведение (виртуальное игорное заведение) и (или) к участию в азартных играх лиц, не достигших 21-летнего возраста.