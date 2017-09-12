Новый скандал вокруг сексистской рекламы. Отличилась вода «Славная»

В соцсетях набирает обороты скандал вокруг очередной сексистской рекламы. В использовании методов на грани фола и даже за ней на этот раз упрекают производителя питьевой воды «Славная».

В аккаунте «Славной» в Instagram выложена серия промо-фото, которые, судя по всему, призваны продвигать «Славную» как воду молодого поколения. Однако некоторые визуальные решения, использованные в этой фотосессии, подверглись критике за откровенное использование сексуальных мотивов, унижающих женщин.

Например, вот это. Комментарии к фотографии говорят сами за себя.



