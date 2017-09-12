Тучный и забавный. Каким Лукашенко увидели индийские СМИ

Фотографии в индийских СМИ оказались более живыми, чем официальные фото на сайте главы государства. И не такие отретушированные.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко находится с визитом в Индии. Там Лукашенко встретили салютом и предложили заняться медицинским туризмом.

Между тем фотографии, опубликованные на официальном сайте главы государства, особо не позволяют разыграться фантазии.









Судя по всему, Александра Лукашенко снова отфотошопили. По крайней мере, такие мысли возникают, когда смотришь на белорусского президента на страницах индийских СМИ. Там глава государства предстает с мешками под глазами и выглядит довольно тучным. Но тем не менее значительно более живым и непосредственным.

Вот такое фото было опубликовано на официальном сайте президента Индии.





А таким увидели Лукашенко фотографы крупнейшего информационного агентства Индии Press Trust of India — PTI.











