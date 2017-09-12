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Фотофакт: в Минске появилась шокировавшая горожан скульптура

  • 12 сентября 2017, 17:58
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Очень необычная, шокировавшая жителей столицы скульптура появилась в Минске на улице Октябрьской.


К сожалению, пояснительная табличка, объясняющая замысел идеи и творческую концепцию, возле статуи отсутствует, а потому у каждого возникают свои ассоциации, например, с женскими половыми органами.


naviny.by
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Места: Минск (5341)

Метки: Общество (27407)

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