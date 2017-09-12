Лукашенко предложил создать белорусско-индийский индустриальный парк

12 сентября у Александра Лукашенко состоялось встреча с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Глава Беларуси сейчас находится в Индии с официальным визитом.

Лукашенко заявил, что Беларусь выступает за многополярный мир и хочет видеть Индию мощным полюсом в мире. От имени Беларуси он предложил индийским инвесторам самые выгодные и льготные условия.

Также белорусский правитель предложил Индии создать в Беларуси научно-технологический индустриальный парк. Как известно, китайско-белорусский индустриальный парк в Беларуси уже есть.

«Я предложил премьер-министру Индии создать в Беларуси — на пути пересечения с востока на запад и с юга на север — научно-технологический индустриальный парк, где будут созданы самые выгодные условия для инвестирования и где индийские компании вместе с другими мировыми компаниями, если будет такое желание, смогут размещать своё производство и реализовывать товары и услуги на территории Евразийского экономического союза и Евросоюза», — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.

Беларусь и Индия также договорились по поводу увеличения поставок калийных удобрений.

После официальных переговоров были подписаны двусторонние документы. В их числе, например, программа сотрудничества между правительствами двух стран в сфере культуры на 2018-2020 годы, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством повышения квалификации и предпринимательства Индии о сотрудничестве в сфере профессионально-технического и среднего специального образования, меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Беларуси и Министерством по делам молодёжи и спорта Индии по вопросам сотрудничества в сфере молодёжной политики.