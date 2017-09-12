Возобновлено таможенное оформление в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью

Оформление в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью возобновлено.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, по поступившей от сопредельной стороны информации, работоспособность программного обеспечения литовских таможенных служб восстановлена. Таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска «Мядининкай», «Лаворишкес» и «Шумкас» возобновлено в полном объеме.

Ранее была размещена информация, что у литовских таможенных служб с 8 часов 12 сентября прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Шумкас» («Лоша») в обоих направлениях.