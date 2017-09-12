«Народ злой». Белорусские туристы вылетели из Антальи с задержкой больше чем в полсуток

Около сотни белорусов не могли вылететь из курортного турецкого города Анталья со вчерашнего вечера до 12 часов сегодняшнего дня. Об этом TUT.BY сообщила читательница.

Чартерный рейс «Белавиа» должен был вылететь из Антальи в Минск в 21.35 11 сентября, но в 11 утра 12 сентября пассажиры сообщали TUT.BY, что еще находятся в аэропорту.

— Мы сидим в аэропорту с семи часов вчерашнего вечера. Очень много детей. Часть людей ночевала в аэропорту, часть заселили в отель, но произошло это только в 6 часов утра, — рассказывает минчанка Елена. — Обещали, что сегодня в 10.50 будет вылет, но его снова откладывают.





Белоруска добавляет, что вчера пассажиров уже было посадили в самолет, но он не вылетел.

— Тут жара за 30. Мы сидели в душном самолете около 40 минут. Народ начал бунтовать, капитан сказал про какую-то течь, что ее вот-вот устранят. В итоге люди не выдержали, всех увезли обратно, в зал ожидания. На табло постоянно менялось время вылета. К трем часам люди поняли, что никуда не улетят.

Елена отмечает, что вечером и утром тех пассажиров, которые оставались в аэропорту, кормили.

— Но интересно, что мешало сообщить о сложности поломки, чтобы мы понимали, на что рассчитывать? — возмущена пассажир. — Народ злой, дети плачут.





По информации ресурса www. flightradar24.com, рейс BRU 8202 вылетел из аэропорта Анталья сегодня в 12.23.

TUT.BY ожидает от авиакомпании комментарии по задержке рейса.