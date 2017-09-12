Naviband выпустили новый клип на песню «Бяжы»
- 12 сентября 2017, 13:01
- 174
- 0
Маша Колесникова, Еврорадио
Люди в материале: Ксюша Жук (1), Артём Лукьяненко (4)
Места: Беларусь (953)
Метки: Общество (27407)
В Гомеле суд решил, что двое 6-летних детей должны родной бабушке по $2,4 тыс. каждый. Теперь у них отберут жилье
Видеофакт: телеканал НТВ высмеял белорусского президента на уборке картофеля
Двое гомельских чиновников, снятых с должностей со скандалом, благополучно трудоустроились в Минской области
Гомель готовится отметить свое 875-летие. Чего ждать от праздника?
Электропоезд Минск — Гомель задымился в пути, пассажиры были высажены в Буда-Кошелево
Самое обсуждаемое
В Гомеле показательно судили уклониста от армии
ФСБ России подтвердила, что задержала украинца Павла Гриба, который пропал в Гомеле
Двое гомельских чиновников, снятых с должностей со скандалом, благополучно трудоустроились в Минской области
В Гомеле суд решил, что двое 6-летних детей должны родной бабушке по $2,4 тыс. каждый. Теперь у них отберут жилье
Белорусские врачи судебных исков не боятся
Электропоезд Минск — Гомель задымился в пути, пассажиры были высажены в Буда-Кошелево
Россия готовит собственный «декрет о тунеядцах». Под него могут попасть 15 млн человек