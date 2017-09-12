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Naviband выпустили новый клип на песню «Бяжы»

  • 12 сентября 2017, 13:01
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Белорусские участники «Евровидения-2017» Naviband представили клип на песню «Бяжы» с последней пластинки команды «Иллюминация». Видео снималось около Нарочанского парка и Налибокской пущи в течение шести дней.

Сюжет ролика вращается вокруг купальского обряда. В клипе снимаются лидеры группы Ксюша Жук и Артём Лукьяненко и фэны Naviband, одетые в национальные костюмы. Режиссёром видео выступил Кирилл Нонг.


Маша Колесникова, Еврорадио
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Люди в материале: Ксюша Жук (1), Артём Лукьяненко (4)

Места: Беларусь (953)

Метки: Общество (27407)

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