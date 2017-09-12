От каких болезней умирают белорусы

Каждые 4 минуты 20 секунд в Беларуси умирает человек. Это почти 14 человек в час или 236 человек в день.

Белстат опубликовал данные о смертности в нашей стране за 2016 год. Всего за год не стало 119 379 человек. Чаще всего белорусы умирают от болезней системы кровообращения (в среднем каждые 8 минут по этой причине умирает 1 человек), болезней органов пищеварения (каждые 24 минуты) и от онкологии (каждые 30 минут).

Если бы у смерти была программа передач на сутки, как бы кощунственно это ни звучало, то в Беларуси она бы выглядела так:

Каждые 8 минут ― смерть от болезней системы кровообращения;

Каждые 24 минуты ― смерть от болезней органов пищеварения;

Каждые 29 минут ― смерть болезней нервной системы;

Каждые 30 минут ― смерть от злокачественных новообразований;

Каждый час 20 минут ― смерть от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях;

Каждые 3 часа 30 минут ― от психических расстройств;

Каждые 4 часа 20 минут ― самоубийство;

Каждые 4 часа 45 минут ― смерть от болезней органов дыхания;

Каждые 5 часов 45 минут ― смерть от острого инфаркта миокарда;

Каждые 6 часов ― смертельное отравление алкоголем;

Каждые 11 часов 22 минуты ― смерть от инфекционных и паразитарных болезней;

Каждые 12 часов ― смерть в результате ДТП;

Каждые 12 часов 30 минут ― смерть от болезней мочеполовой системы;

Каждые 20 часов ― утопление;

Каждые 22 часа ― убийство;

Каждые сутки ― одна младенческая смерть.

Все остальные болезни и внешние причины, из-за которых умирают жители нашей страны, случаются в среднем реже, чем раз в сутки. Но это тоже внушительный список.

Берегите себя.