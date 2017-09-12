От каких болезней умирают белорусы

Каждые 4 минуты 20 секунд в Беларуси умирает человек. Это почти 14 человек в час или 236 человек в день.
Белстат опубликовал данные о смертности в нашей стране за 2016 год. Всего за год не стало 119 379 человек. Чаще всего белорусы умирают от болезней системы кровообращения (в среднем каждые 8 минут по этой причине умирает 1 человек), болезней органов пищеварения (каждые 24 минуты) и от онкологии (каждые 30 минут).
Если бы у смерти была программа передач на сутки, как бы кощунственно это ни звучало, то в Беларуси она бы выглядела так:
Каждые 8 минут ― смерть от болезней системы кровообращения;
Каждые 24 минуты ― смерть от болезней органов пищеварения;
Каждые 29 минут ― смерть болезней нервной системы;
Каждые 30 минут ― смерть от злокачественных новообразований;
Каждый час 20 минут ― смерть от симптомов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных исследованиях;
Каждые 3 часа 30 минут ― от психических расстройств;
Каждые 4 часа 20 минут ― самоубийство;
Каждые 4 часа 45 минут ― смерть от болезней органов дыхания;
Каждые 5 часов 45 минут ― смерть от острого инфаркта миокарда;
Каждые 6 часов ― смертельное отравление алкоголем;
Каждые 11 часов 22 минуты ― смерть от инфекционных и паразитарных болезней;
Каждые 12 часов ― смерть в результате ДТП;
Каждые 12 часов 30 минут ― смерть от болезней мочеполовой системы;
Каждые 20 часов ― утопление;
Каждые 22 часа ― убийство;
Каждые сутки ― одна младенческая смерть.
Все остальные болезни и внешние причины, из-за которых умирают жители нашей страны, случаются в среднем реже, чем раз в сутки. Но это тоже внушительный список.
Берегите себя.
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