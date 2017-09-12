В Белстате заявили, что цены в Беларуси падают второй месяц подряд

В августе в Беларуси второй месяц подряд зафиксировали дефляцию. В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%, сообщает Белстат. С начала года инфляция составила 2,5%.
Продовольственные товары в августе подешевели на 1,9%. А вот непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,3%, услуги — на 0,04%.
С начала года продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 1,7%, а платные услуги — на 5,8%.
Напомним, в июле в Беларуси зафиксировали дефляцию в 0,1%.
Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил в начале сентября заместитель премьер-министра Михаил Русый.
Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске. «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко.
Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.
За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.
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