В Белстате заявили, что цены в Беларуси падают второй месяц подряд

В августе в Беларуси второй месяц подряд зафиксировали дефляцию. В прошлом месяце цены на товары и услуги упали на 0,8%, сообщает Белстат. С начала года инфляция составила 2,5%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 1,9%. А вот непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,3%, услуги — на 0,04%.

С начала года продовольственные товары подорожали на 1,5%, непродовольственные — на 1,7%, а платные услуги — на 5,8%. Напомним, в июле в Беларуси зафиксировали дефляцию в 0,1%. Цены на сельхозпродукцию в Беларуси расти не будут, сообщил в начале сентября заместитель премьер-министра Михаил Русый. Напомним, ранее в начале августа Александр Лукашенко потребовал не допустить сезонных колебаний цен на плодоовощную продукцию в Минске. «По запасам на зиму для двухмиллионного Минска и гостей, которые приедут, договоры должны быть заключены. Вы закупите столько, сколько надо, чтобы у нас не было сезонного колебания цен», — сказал Александр Лукашенко.

Правительство прогнозирует, что в нынешнем году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%. Пока темпы роста цен на товары и платные услуги ниже, чем прогнозировалось.

За прошлый год цены на товары и платные услуги в Беларуси выросли на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.