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На литовской таможне из-за технического сбоя прекращено оформление транспорта почти на всей границе с Беларусью

  • 12 сентября 2017, 11:49
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В пунктах пропуска на белорусско-литовской границе в ближайшее время возможно резкое увеличение очередей легкового и грузового транспорта.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, согласно поступившей от сопредельной стороны информации, из-за произошедшего сбоя в программном обеспечении у литовских таможенных служб с 8 часов 12 сентября прекращено таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский пункт пропуска — «Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Шумкас» («Лоша») в обоих направлениях.

Госпогранкомитет рекомендует гражданам учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения. О возобновлении оформления будет сообщено дополнительно.

По данным на 10 часов 12 сентября, очередей на границе не было. Только в «Каменном Логе» на выезд из Беларуси находились 10 легковых и 100 грузовых машин. В «Привалке» — 12 грузовиков.


Naviny.by
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