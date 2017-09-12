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Белорус умер в машине в России, родные не остановились, ехали с трупом в Пинск

  • 12 сентября 2017, 10:47
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В Московской области в автомобиле умер 41-летний житель Пинска, который возвращался с заработков в России. Его родственники, ехавшие в той же машине, решили не сообщать о смерти российским правоохранителям и с трупом в салоне поехали в Беларусь. После они объяснили, что боялись, что работодатель им не заплатит.

Как информирует сайт sb.by, труп «был обнаружен» в автомобиле у здания центральной больницы в Пинске. По факту смерти мужчины проводится проверка.


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Места: Пинск (153)

Метки: Происшествия (10811)

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