Белорус умер в машине в России, родные не остановились, ехали с трупом в Пинск

В Московской области в автомобиле умер 41-летний житель Пинска, который возвращался с заработков в России. Его родственники, ехавшие в той же машине, решили не сообщать о смерти российским правоохранителям и с трупом в салоне поехали в Беларусь. После они объяснили, что боялись, что работодатель им не заплатит.

Как информирует сайт sb.by, труп «был обнаружен» в автомобиле у здания центральной больницы в Пинске. По факту смерти мужчины проводится проверка.