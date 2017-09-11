На детском турнире в Молодечно хоккеисты устроили две массовые драки (видео)

Две массовые драки устроили юные хоккеисты в матче за третье место на детском турнире в Молодечно, в котором встречались местные динамовцы и новополоцкий «Химик».

Первая драка случилась в третьем периоде. Когда новополочане пропустили 10-ю шайбу и счет стал 10:4 в пользу хозяев, один из игроков гостей напал на автора гола. Позже к потасовке подключились остальные игроки, находившиеся на площадке. Девушки-судьи, обслуживавшие встречу, с трудом утихомирили драчунов.

После финальной сирены во избежание конфликта арбитры решили отменить послематчевое рукопожатие. Но игроки все же нашли возможность сцепиться, и разгорелась еще более масштабная драка, останавливать которую на лед выбежали тренеры и родители. Но удалось им это нескоро.