Президент Алиев помиловал блогера Лапшина, которого из Беларуси депортировали в Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал российско-израильского блогера Александра Лапшина, ранее депортированного из Беларуси, сообщает портал vesti.az со ссылкой на пресс-службу азербайджанского президента.

Как сообщалось, Бакинский суд по тяжким преступлениям 20 июля приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы. Суд признал Лапшина виновным в незаконном пересечении «признанных на международном уровне госграниц Азербайджана в составе организованной группы».

Отбывать наказание блогер должен был в колонии общего режима. Началом срока отбывания считается 15 декабря 2016 года, когда он был задержан в Минске.

В то же время суд не признал Лапшина виновным по инкриминированной ему ранее статье, предусматривающей наказание за открытые призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана, посчитав, что это обвинение «не было доказано в ходе судебного расследования».

Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за незаконное посещение Нагорного Карабаха. Блогер находился в Карабахе в апреле 2011 года и октябре 2012 года. В июне 2015 года Лапшин приехал в Азербайджан через Грузию, воспользовавшись украинским паспортом, а Карабах он посещал с российским паспортом.

МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Кроме того, по дипломатическим каналам Израиль добивался от Баку прекращения уголовного преследования блогера. Публично высказался против экстрадиции Лапшина в Азербайджан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Активное участие в судьбе задержанного блогера принимали представители посольств Израиля и России в Беларуси.

Несмотря на это, Генпрокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Попытки обжаловать это решение были безуспешны, и вечером 7 февраля блогера в сопровождении вооруженного конвоя отправили спецрейсом в Баку. На следующий день президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил его за решение об экстрадиции Лапшина.

Международная организация Amnesty International осудила экстрадицию блогера.