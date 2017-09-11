Министерство образования считает многодетные и верующие семьи потенциально проблемными

Министерство образования считает, что детям из многодетных и верующих семей требуется социально-психолого-педегогическая поддержка. Такой вывод можно сделать исходя из методичики под названием «Работа с детьми, нуждающимися в социально-психолого-педагогической поддержке», опубликованной на сайте Копыльского райисполкома.
«В зависимости от характера внутрисемейных отношений все семьи можно условно разделить на: благополучные и семьи, нуждающиеся в социально-психолого-педагогической поддержке», — говорится в методичке.
Ко второй категории помимо многодетных и семей верующих по версии автором методички также относятся неполные и малообеспеченные семьи, замещающие семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи беженцев и переселенцев, семьи эмигрантов и семьи студентов.
При этом в пособии подчеркивается, что «факторы риска не обязательно свидетельствуют об отсутствии комфортной среды для ребенка».
«Наличие названных факторов только обуславливает необходимость постановки семьи на учет, но если они сопровождаются межличностными конфликтами и напряжением внутрисемейных отношений, то такая семья перемещается в категорию проблемных семей, а при наличии определенных причин — переходит в категорию семей, находящихся в социально опасном положении», — говорится в методичке.
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