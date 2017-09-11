Белорусский фильм 1985 года награжден на Венецианском кинофестивале

Двухсерийная кинокартина Элема Климова «Иди и смотри», снятая по сценарию Алеся Адамовича в 1985 году, получила приз 74-го Венецианского кинофестиваля в номинации «Венецианская классика».

Фильм, снятый «Беларусьфильмом» и «Мосфильмом», рассказывает о судьбе мальчика-подростка, который в годы Великой Отечественной войны стал свидетелем нацистских карательных операций.

В 1986 году фильм «Иди и смотри» посмотрели 29,8 млн советских зрителей. В этом же году он был признан лучшей кинокартиной года и награжден Государственной премией СССР.

На Венецианский кинофестиваль фильм приехал отреставрированным. Над его качественным, приближенным к современному, изображением на «Мосфильме» работали 4 месяца. За победу в Венеции в 2017 году лента «Иди и смотри» боролась в своей номинации с фильмами Стивена Спилберга, Микеланджело Антониони и Бернардо Бертолуччи.

Элем Климов говорил о своей картине:

«Я понимал, что это будет очень жесткий фильм и вряд ли кто-нибудь сможет его смотреть. Я сказал об этом соавтору сценария — белорусскому писателю Алесю Адамовичу. Но он ответил: „Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя как свидетельство войны, как мольбу о мире“.

Я задумался: а ведь про Хатынь в мире не знают! Про Катынь, про расстрел польских офицеров знают. А про Беларусь — нет. Хотя там ведь было сожжено более 600 деревень! И я решил снять фильм об этой трагедии.

Никогда не забуду лицо, глаза одного крестьянина, его тихий-тихий рассказ о том, как всю их деревню загнали в церковь и перед сожжением офицер из зондеркоманды предложил: „Кто без детей, выходи“. И он не выдержал, вышел, оставив внутри жену и маленьких детишек... Как сожгли, например, другую деревню: взрослых всех согнали в амбар, а детей оставили. А потом, пьяные, окружили их с овчарками и позволили собакам рвать детей».



Что касается главного приза Венецианского фестиваля, «Золотого льва», то он был присужден американскому фильму «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Гран-при получила картина «Фокстрот» Самуэля Мооза (Израиль, Германия, Франция, Швейцария).