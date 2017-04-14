Экономист Леонид Злотников: «Экономика потихоньку смещается в сторону инфляции»

В Беларуси стало больше денег в обращении. Это вряд ли связано с «письмом Прокоповича», но есть основания полагать, что высокая инфляция вернется и может быть выше, чем ожидания Лукашенко. Об этом «Радио Свобода» рассказал экономист Леонид Злотников.

Количество наличных денег в обращении (показатель М0) увеличилось за март на более 5%, а по сравнению с мартом прошлого года выросло более чем на четверть. За месяц также повысилась широкая денежная масса (М3 — наличные деньги в обращении плюс депозиты), но только на 0,85%, а за год она и вообще уменьшилось на 3,6%. Тем временем продажу валюты населением растет (в марте на 22% больше за январь) и стабильно превышает покупку. А ставку рефинансирования снижают четвертый раз подряд с начала года — Нацбанк планировал снизить ее до конца года до 16%, а она уже снизилась с 18% до 14%. Экономика продолжала падать, за январь-февраль 2017 года валовой внутренний продукт был на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что значат все эти цифры и ждать роста цен?

«Довольно быстро снижалась процентная ставка — значит деньги подешевели, — объясняет экономист Леонид Злотников. — Логично, что деньги стали более дешевыми, возможно стало больше субъектов хозяйствования, которые могут позволить себе взять кредит. А с другой стороны — очень высокое давление сверху на выдачу кредитов на выплату зарплат.

Поэтому возможно, что это отразится на инфляции, тенденция к росту цен есть. ВВП снижается, а денежная масса немного растет. Если исключать инфляцию, то при снижении ВВП нужно было соответствующим образом снижать и денежную массу. Снижение на 4% процентной ставки за такой короткий период — это очень ощутимо. Деньги стали более дешевые, денежная масса будет еще увеличиваться, а при отсутствии роста ВВП это инфляция.

Будет инфляция или нет, проявиться через месяц-два. Думаю, повышение цен будет, может сначало не очень значительное. Не могу сказать, насколько инфляция увеличится, но будет выше, чем сейчас, и не менее запланированной годовой. Пока же, я думаю, происходит немного искусственное занижение инфляции.

То, что Прокопович предлагает сейчас, он это говорил с 1995 года. Но давление очень сильное: жизнь заставляет, как же не выдавать зарплаты? Промышленные предприятия Минпрома отдавали в начале года около 50% выручки на возвращение кредитов (у них не было чем платить зарплаты, им нужны были кредиты). Здесь не то что Прокопович, здесь сильное давление со стороны директората, со стороны Лукашенко. Поэтому, наверное, экономика потихоньку смещается в сторону инфляции».