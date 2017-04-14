Что можно и нельзя освящать на Пасху. Советы от Белорусской православной церкви

Как соблюсти традиции и не ударить лицом в грязь, собирая корзину к пасхальной службе в церкви? Что можно, а что нельзя освящать на Пасху?

Пояснения дал доктор теологии, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин.

1. Что такое ритуал освящения?

Никакого «ритуала освящения» яиц, куличей и пасок в природе не существует! Тексты, которые читают священники над принесенной снедью на Пасху, называются так: «Молитва на благословение мясной пищи...», «Молитва на благословение сыра и яиц...». Благословение! Если мы хотим использовать слово «освящение», то только как синоним слова «благословение».

«Цветная Триодь» — по этой книге служатся пасхальные службы — словно упреждая наши заблуждения, однозначно говорит нам: «Должен каждый знать, что все приносимые продукты не становятся чем-то сакральным и священным, «как некоторые думают и принимают со всяким благоговением как некоторую святыню, но обычный начаток приношений, как благословение на вкушение после поста».

Таким образом, священники просто благословляют ту пищу, от которой верующие воздерживались на протяжении многих недель.

2. Каков духовный, религиозный смысл благословения? Откуда он появился?

Эта традиция напоминает нам о словах апостола Павла: «Едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию (1Кор.10:31)».

Традиция эта важна, красива, вкусна и ароматна, но она раскрывает свой смысл только в составе цельной духовной жизни. Никакие булки и колбасы, как бы мы их ни раскрашивали, и ни в коем случае не заменят веры, добрых дел, молитвы, чтения Писания.

Ибо, по слову того же апостола, «Царствие Божие — не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе».

Истинная пища и истинное питие — учит Сам Христос (см. Ин.6:55) — это Тело и Кровь Спасителя, которые мы принимаем в Таинстве Причащения. И тот, кто этого не делает, не имеет в себе вечной жизни (Ин.6:53). И неважно, «освящает» ли он яйца, или нет.

Один из смыслов, на который указует молитва благословения мясного: напоминание о Христе, как об Истинной Пище, которой мы живем. Он — «Хлеб, сшедший с небес» (Ин. 6; 58). Куличи, пасхи, яйца — это своего рода «витаминки». Они нужны, и вместе с «комплексной терапией» они могут принести большую пользу, но сами по себе они не являются «лекарственным средством».

На пасхальном благословении снеди мы просим о том, чтобы приносимое было в радость, сытость, пользу и довольство, но это не альтернатива Трапезе Господней.

3. Есть ли какой-то регламент по освящению? Кто может обращаться к священникам с просьбами об освящении того или иного предмета или чего-либо еще?

Вряд ли это можно назвать регламентом... В основе обращения за благословением той или иной вещи не должно быть никакого суеверия и тем более злого умысла.

В принципе, любой христианин может обратиться с просьбой благословить еду, жилище, автомобиль или еще что-нибудь. Почему только христианин? А какой смысл брызгать святой водой там, где нет веры? Смысл благословлять жилище, если его обитатели сами не благословляют Господа, и сами не освящают храм собственного тела? Печально, когда наступает Пасха, а у человека в его жизни нет ничего больше благословенного, кроме булки и творога. Выеденное яйцо, даже если оно и освященное, не многого стоит.

4. Что рекомендуется, а что не рекомендуется освящать?

Традиционно на Пасху под благословение приносят сдобные мучные изделия, мясные и молочные продукты и, конечно же, яйца.

Но смысл происходящего позволяет приносить на благословение всё, от чего человек воздерживался во время поста. Например, я знаю человека, который во время поста не пьет кофе, сознательно отказывая себе в этом удовольствии. Почему ему не принести кофе? Пожалуйста!

Но не надо пытаться «освящать» что-то наподобие открытых кошельков, новой шапочки для внука или пособия для сдачи экзамена в ГАИ. Я понимаю, что за подобной экзотикой может скрываться вполне себе достойная просьба к Богу, но формально и сущностно к ее реализации нужно подходить иначе.

Но опять же, категорически рекомендуется освящать на Пасху прежде всего свое сердце...