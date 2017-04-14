В Витебске мужчина убил на улице бывшую жену

В Витебске мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшей супруги, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Вечером 13 апреля жители спального микрорайона Витебска услышали крики о помощи. Возле дома № 21/1 по проспекту Победы мужчина нанес несколько ножевых ранений местной жительнице, от которых женщина скончалась на месте.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел, следственно-оперативная группа. Было установлено, что подозреваемый и погибшая — бывшие супруги. Около 21.00 часа мужчина подкараулил женщину возле дома и нанес ей пять ножевых ранений, после чего с места преступления скрылся.

По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) УК.

По поручению следователей сотрудники органов внутренних дел всю ночь проводили оперативно-розыскные мероприятия. Около 9 часов утра 14 апреля местонахождение подозреваемого было установлено на территории Витебского района. Мужчина 1970 года рождения задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев преступления, назначили судебно-медицинскую экспертизу, устанавливают мотивы преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.