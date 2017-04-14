Названы специальности, на которые абитуриентов зачислят без экзаменов

Министерство образования Беларуси назвало специальности, на которые некоторые категории абитуриентов зачислят без экзаменов. Отмечается, что они — наиболее востребованы отечественной экономикой. Перечень специальностей был определен постановлением Минобразования № 25 от 20 марта 2017-го, которое в пятницу опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе упоминаются почти три десятка специальностей, на которые некоторых абитуриентов зачислят без экзаменов (победителей международных и республиканских олимпиад, обладателей аттестата об общем среднем образовании с награждением золотой или серебряной медалью и т д.). Среди них — «Химическая технология переработки древесины», «Агрономия», «Лесное хозяйство», «Металлургическое производство и металлообработка», «Технический труд и предпринимательство», «Лесоинженерное дело», «Защита растений и карантин», «Мелиорация и водное хозяйство ». Полностью упомянутое постановление и список см. здесь.

Постановление Министерства образования начинает действовать после его официальной публикации.



