Белстат: Белорусы стали меньше пить

Белорусы стали меньше употреблять спиртное, сообщил журналистам заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько, передает корреспондент БелТА.

Согласно данным Белстата, за минувший год потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 л, в 2015 году эта цифра была 9,05 л. «В стране наблюдается тенденция к снижению пациентов, наблюдаемых врачами наркологической службы. С начала 2016 года реализована программа „По упреждению и предотвращению пьянства и алкоголизма“, которая является структурной частью государственной программы „Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси“ на 2016-2020 годы. Анализ результатов программы показывает улучшение медико-демографических показателей. За 2016 год на 8,4% снизилось количество лиц, перенесших алкогольные психозы, на 2% снизилось количество страдающих хроническим алкоголизмом, на 2,6% уменьшилось количество пьющих женщин», — рассказал Алексей Кралько.

Заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии добавил, что для улучшения результатов по предотвращению и упреждению алкоголизма очень важно взаимодействие Министерства здравоохранения с другими ведомствами.