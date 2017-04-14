Троих мужчин задержали, когда они пытались утопить в озере украденную машину

Троих мужчин задержали, когда они пытались утопить в озере украденный в Минске автомобиль.

Как информирует официальный представитель Центрального РУВД столицы Татьяна Обозная, ночью злоумышленники в одном из дворов разбили боковое стекло в припаркованном автомобиле «Жигули», но в нем не было аккумулятора. Тогда мужчины попытались вскрыть «Таврию», но у них это не получилось. А вот в припаркованный «ВАЗ 21063», который не был оборудован сигнализацией, они попали и смогли завести машину. На ней поехали в Пуховичский район, где ограбили дачу, забрали телевизор, алкоголь, одежду, музыкальный центр, картину. Часть этих вещей мужчины продали в Слуцком районе.

Когда злоумышленники возвращались, автомобиль сломался, и они решили его утопить в озере. В этот момент их и задержали милиционеры. В отношении мужчин (а им 19, 25 и 35 лет) возбуждены уголовные дела. Ранее они уже имели проблемы с законом.