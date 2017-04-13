Facebook запустил в Беларуси бесплатный «базовый интернет»

Социальная сеть Facebook запустила в Беларуси совместно с мобильным оператором life:) проект «Free Basics».

Проект дает бесплатный доступ к Facebook (постам и переписке, но не фото и видео), новостям различных международных ресурсов и белорусского портала Tut.by, «Википедии», поиску Bing, словарю Dictionary.com, электронных библиотек, прогнозу погоды от AccuWeather, женскому порталу UN Women, ресурсам о ВИЧ, безопасном сексе и материнстве и другим сервисам, пишет Радио Свобода.

Пока проект доступен только абонентам life:). Абоненты могут получить бесплатный «базовый интернет» через сайт freebasics.com или Android-приложение Free basics. Интерфейс доступен на русском языке, но определенная часть ресурсов — только по-английски.

Два других белорусских мобильных оператора не сообщали о намерении присоединиться к проекту.

Free basics — составляющая проекта Internet.org, нацеленного на доступ к интернету в тех странах, где такую выгоду имеют еще не все, а также на помощь людям, которые нуждаются в поддержке.

В Беларуси количество абонентов мобильных операторов превышает количество населения (каждый пятый имеет две или более сим-карт), 66% населения пользуются интернетом, 32% населения имеют широкополосный доступ к интернету из дома.