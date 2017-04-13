В Брестской области водитель, у которого было 100 нарушений, насмерть сбил велосипедиста

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  • 13 апреля 2017, 19:18
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ДТП произошло около 6 часов утра 12 апреля на 32-м км автодороги Р-7 «Каменец—Жабинка—Федьковича».

По предварительной информации, 28-летний житель Жабинки, управляя микроавтобусом «Ивеко», заснул во время движения, выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении, по краю проезжей части дороги.

В результате наезда 25-летний житель деревни Рогозно погиб.

По факту ДТП проводится проверка.


Установлено, что велосипед был оборудован фонарями спереди и сзади, светоотражающими элементами. На одежде погибшего были светоотражающие вставки.

В свою очередь, водитель ранее привлекался к административной ответственности 100 раз. Отметим, что для суда имеют значение только правонарушения, совершенные в течение года.


Наша Нiва
KSK 13-14 04:

Места: Брест (606)

Метки: Авто (4026), Криминал (7853)

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