Беларусь полностью рассчиталась с Россией за газ

Беларусь в полном объеме — 726,2 млн долларов — погасила просроченную задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в 2016-2017 годах. Об этом сообщили в управлении информации российского газового холдинга.

Напомним, нефтегазовый конфликт между Москвой и Минском начался еще в начале прошлого года. Беларусь настаивала на равнодоходных ценах и хотела платить 73 доллара за тысячу кубометров вместо 132 долларов по действующему контракту.

В ответ на недоплату нашей страной более чем в 700 млн долларов за поставленный газ Россия сократила поставки беспошлинной нефти. Затем последовали долгие раунды переговоров и взаимных упреков.

Наконец, 3 апреля этого года по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено об урегулировании нефтегазового спора, который продолжался более года.

Согласно договоренности, Беларусь возвращает долг «Газпрому», а Россия в ответ увеличит беспошлинные поставки нефти с 18 млн до 24 млн тонн и предоставит скидку на газ, начиная с 2018 года.

При этом Беларусь и Россия к 1 января 2018-го разработают правила единого рынка газа.