Как будут работать поликлиники и больницы в выходные и праздничные дни

Изменен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле и мае 2017 года, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.

Больничные организации 24 апреля и 8 мая будут работать по графику рабочего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая — праздничного дня, 29 апреля и 6 мая — по графику работы в субботний день.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови, медицинской техники 24 апреля и 8 мая будет организована по графику субботнего дня, 25 апреля, 1 и 9 мая — по графику праздничного дня, 29 апреля и 6 мая — рабочего дня.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травматологические пункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами. Из числа руководящего состава организуют административные дежурства в управлениях здравоохранения облисполкомов, комитете по здравоохранению Мингорисполкома, а также подчиненных организациях здравоохранения и на дому.