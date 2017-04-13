МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок за пределы курортных зон в Египте

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок за пределы курортных зон в Египте. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик 13 апреля на брифинге в Минске, пишет БелаПАН.

Он отметил, что после терактов 9 апреля в городах Танта и Александрия в Египте было введено чрезвычайное положение. «В этой связи Министерство иностранных дел подтверждает действующие с 2014 года рекомендации белорусским гражданам, которые находятся на отдыхе в Египте или намереваются посетить эту страну, воздержаться от поездок за пределы курортных зон, за исключением случаев крайней необходимости», — сказал Мирончик.

Пресс-секретарь также призвал белорусских граждан во время пребывания за пределами отелей в Египте проявлять повышенную осмотрительность. «Настоятельно рекомендуется не посещать губернаторство Северный Синай в каких бы то ни было целях», — подчеркнул Мирончик.