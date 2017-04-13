4-летняя девочка из Могилевского района, избитая 26-летним сожителем матери, скончалась от полученных травм

Несколько проведенных операций положительного результата не дали. Похороны малышки состоялись 8 апреля.

Житель Могилевского района, поднявший руку на на 4-летнего ребенка, сейчас находится под стражей. Насколько известно, он отстаивает версию, что избивал ребёнка не он.

В конце марта стало известно, что в деревне Амховая-1 Могилевского района нетрезвый 26-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, избил 4-летнюю дочку своей сожительницы. Женщины на тот момент дома не было и вступиться за ребёнка никто не мог. Когда девочка перестала сопротивляться, мужчина ушел, а вернувшись и обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, вызвал «скорую». Медики пытались спасти находившуюся в тяжелом состоянии девочку, но, к сожалению, безрезультатно. Согласно появившейся в ходе следствия информации, мужчина и до трагедии неоднократно «воспитывал» ребенка кулаками.