Правоохранительные органы взялись за одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова

Совладелец холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов. Эту информацию TUT. BY подтвердили три не связанных друг с другом источника.

«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал один собеседник.

«Дело в отношении Арбузова ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — “Уклонение от уплаты сумм налогов”», — сообщил другой источник.

«Задержаны еще некоторые заместители Арбузова и директора его компаний, а также некоторые бывшие сотрудники. Дома и в офисе произведены обыски», — сообщил третий источник.

«Три последние года он позиционировал себя как венчурный инвестор, а в Беларуси не выполнял обязательства. Он все это время был в плотном контакте с силовиками, и, видимо, не ожидал проблем», — отметил бывший топ-менеждер компании Fenox.

Дозвониться до Виталия Арбузова вечером в среду не удалось. В пресс-службе Комитета госконтроля не подтвердили, но и не опровергли задержание Арбузова.

Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).