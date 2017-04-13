«Короче, это нацизм». Новый пропагандистский фильм БТ — вопросы без ответов

Белорусское телевидение расскрыло населению глаза на кровавые планы Статкевича и боевиков «Белого легиона».

На телеканале «Беларусь 1» вечером 12 апреля показали очередной остросюжетный фильм — «Белый легион черных душ». Если коротко, то это рассказ о том, как доблестные отечественные спецслужбы на корню пресекли злокозненные планы врагов белорусской стабильности и предотвратили кровавый День Воли. Наконец, нам рассказали, что все-таки готовили так называемые боевики «Белого легиона» и кто ими руководил.





Как и в случае с фильмом «Звонок другу», ставшим ответом на первые акции протеста против декрета «о тунеядцах», новый образчик телевизионной пропаганды представляет собой наскоро состряпанный винегрет из старых штампов-страшилок, перемешанных с оперативными съемками и сдобренных фантазией сценаристов.

Итак, анонимное «расследование» начинается с кадров в минском аэропорту, где силовики задают вопросы 47-летнему японцу Шамилю Цунеока Танаке, который называет себя журналистом. На деле же его подозревают в связях с исламскими террористами.

Мужчина принял ислам, бывал во многих горячих точках — и Чечня, и Сирия, и Донбасс. 19 марта он прилетел из Киева в Минск, но белорусские пограничники из аэропорта его не выпустили, так как Танака находится в «черном списке». По версии БТ, он неслучайно приехал в Беларусь, якобы визит его связан с готовящимися провокациями против режима Лукашенко.

При этом создатели пропагандистского видео не задаются вопросом, почему столь опасного «преступника» не задержали и не поместили в СИЗО КГБ, а отпустили на родину.

Видимо, авторы сенсационного «расследования» спешили показать зрителю ситуацию на других пунктах пропуска на белорусской границе, утверждая, что «последний раз такая напряженная обстановка была в июне 1941 года».

Следуют кадры задержания оружия. Особый акцент — на пункт пропуска «Александровка», где в ночь на 20 марта Jeep с оружием и взрывчаткой попытался в наглую прорваться через белорусско-украинскую границу.

Дальше авторы остросюжетного фильма знакомят нас с фрау А., ставшей уже мемом в байнете. Напомним, газета «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала заявление некой гражданки Германии на имя Лукашенко, в котором фрау сообщает о готовящихся в Минске 25 марта вооруженных провокациях.





Гражданка эта, как утверждает президентская газета, пришла в посольство Беларуси в Берлине. Мол, ей случайно стал известен коварный план белорусской оппозиции. По словам фрау, существовало два сценария на День Воли. Первый — теракт в толпе, второй — террорист-смертник, который должен был себя взорвать. «Но белорусские силовики прошли проверку на бдительность», — спешит напомнить анонимный голос за кадром.





«А за чей счет банкет?» — спросит любопытный зритель. У авторов «расследования» есть ответ: протест должен был возглавить Николай Статкевич, который возьмет (или уже взял) деньги у своего украинского друга Александра Сманцера, а также эмигрировавших после Площади-2010 Дмитрия Бондаренко, Андрея Санникова и Натальи Радиной.

Все это мы уже видели и слышали по БТ в телевизионном «расследовании» «Звонок другу». Но повторение, как известно, мать учения. Кстати, имя редактора сайта «Хартия-97» Натальи Радиной тогда не звучало.

Обеспечить силовую поддержку Статкевичу, как заверяет БТ, должны были бойцы «экстремистской» организации «Белый легион».

После первых задержаний по так называемому делу «о подготовке массовых беспорядков» (или «делу патриотов», как его называют в негосударственных СМИ) возникло немало вопросов о том, как вообще связаны между собой задержанные, учитывая, что «Белый легион» прекратил свое существование еще в самом начале 2000-х. Анонимные авторы БТ подготовились: оказывается, «Белый легион» задумал свой коварный план еще в 1996 году и только притворился, что распался. На самом же деле под видом легальных патриотических клубов была организована целая конспирологическая сеть для свержения режима.

По сведениям БТ, «Белый легион» планировал теракт в московском метро, а также приношение ритуальных жертв. Для пущей убедительности под рассказ о «Белом легионе» пустили кинохронику времен Третьего рейха, а методы «Белого легиона» сравнили с методами ИГИЛ.

Кто выступил экспертами и комментаторами в фильме?

Во-первых, психолог Андрей Метельский. Он просмотрел несколько видео с участием обвиняемых по так называемому «делу патриотов» и пришел к выводу, что это «ролик подготовки белорусских шахидов» и, «короче, это нацизм».

Также с компетентным мнением выступил актер Владимир Гостюхин. Он пристыдил белорусскую оппозицию за то, что та живет на западные деньги. А певец Анатолий Ярмоленко призвал ценить то, что у нас есть. Мол, райскую жизнь нам никто не даст, но нужно ведь не допустить наступления ада.

Анатолий Иванович не так давно имел неосторожность критически высказаться о декрете № 3, что не осталось незамеченным главой государства. Так что, похоже, народному артисту пришлось вернуться к риторике «Слушай батьку».

Кстати, о декрете. «Марши нетунеядцев», по мнению авторов «расследования» на БТ, — это хорошо спланированная акция Статкевича и его боевиков, чтобы заранее изучить, как себя будут вести силовики, как будет двигаться служебная техника, чтобы использовать это во время погромов на День Воли.

Журналисты БТ снова не отвечают на вопрос, как быть с протестами в регионах, где никогда не видели Статкевича и не получали от него по 20 долларов за участие в акции. Зато «расследователи» открывают нам глаза на задержания лидеров оппозиции накануне 25 марта.

Оказывается, Лебедько, Рымашевский, Губаревич и остальные оппозиционеры специально пошли на несанкционированные марши, чтобы на День Воли оказаться в изоляторах временного содержания и таким образом избежать участия в провокациях. Журналисты БТ, видимо, полагают, что в белорусском суде, как в ресторане, можно заказать, сколько суток ареста тебе назначат.

Что касается «дела патриотов», то на БТ показали некоторые фрагменты допросов обвиняемых.

Так, Андрей Комлик-Яматин рассказывает на камеру, что во время тренировок участники занимались физической подготовкой, сборкой-разборкой оружия, делились на группы и отрабатывали действия под огнем противника. Также он заявляет, что вместе с другими задержанными по этому делу (в частности, Мирославом Лозовским) ездил в Украину, где стрелял в тире, «чтобы подготовиться к боевым действиям».

После Майдана, по словам Комлика-Яматина, знакомый передал ему специальную литературу, где было изложено руководство, как готовить взрывные устройства. Обвиняемый утверждает, что провел испытание на территории завода, где работал. Комлик-Яматин во время дачи показаний сидит за столом с перегородкой, смотрит вниз, глаза бегают.

Еще один фигурант уголовного дела Евгений Полторжицкий, указавший оперативникам на «схрон арматуры» под Столбцами, поясняет на камеру: «Арматура, чтобы отбиваться во время массовых беспорядков против правоохранительных органов». Видео снято на месте «схрона» в лесу. Если эти кадры снимали спецслужбы, то авторы фильма почему-то забыли пометить их титром «оперативная съемка».

Несколько слов прозвучало по поводу Дмитрия Дашкевича. Голос за кадром заявил, что Дашкевич был связан с «Белым легионом», организовал «палаточный лагерь» в Зеленом луге. О том, что несколько палаток установили не «боевики», а защитники Куропат, авторы сюжета на БТ «скромно» умолчали.

В «телефильме» показали уже известные публике кадры обысков, «склады» с оружием. Утверждается, что у Мирослава Лозовского при задержании обнаружили автомат Калашникова, прямо в багажнике машины. На кадрах задержания заметно, что на голове с правой стороны у Лозовского имеется ссадина.









Досталось от пропагандистов и независимым журналистам, которых в сюжете называют «информационной обслугой». Авторы фильма возмущены, что корреспонденты вели прямые трансляции с акций протестов, ставили под сомнение опубликованную в госСМИ информацию по «делу патриотов», критиковали действия властей.

Тем не менее, авторы «расследования» не дают ответов на ключевые вопросы.

Во-первых, если во главе «революции» стоит Статкевич, почему он до сих пор на свободе.

Во-вторых, если у активистов «Белого легиона» обнаружили столько «боевого» оружия, почему им не предъявили обвинения за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ?

В-третьих, если «Белый легион» такая мощная и опасная организация, то почему власти разрешали их патриотические лагеря, почему спецслужбы не прикрыли эту лавочку раньше, а позволили ситуации перейти в критическую фазу?

В-четвертых, среди задержанных по «делу патриотов» есть сотрудники силовых структур. Кто взял на работу этих так называемых «боевиков» и кто из должностных лиц ответил за такой прокол? Ведь будущих сотрудников силовых ведомств должны тщательно проверять, прежде чем взять на работу.

Возможно, «Белый легион черных душ» — не последняя копродукцию БТ и КГБ, и в следующих фильмах сценаристы все же сумеют дать хоть сколь-нибудь убедительные ответы на возникшие вопросы. Потому что первые две попытки заставить белорусов поверить, что народ вышел на улицу не потому, что не может устроиться на работу или не может выжить на 200 рублей зарплаты, а потому что их использует Статкевич, даже если эти люди в глаза его не видели, не убедили.