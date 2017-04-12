Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕАЭС

Беларусь подписала Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 11 апреля. Об этом сообщили российские СМИ. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт 12 апреля подтвердила эту информацию.
В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Все другие страны ЕАЭС подписали документ на саммите глав ЕАЭС в декабре 2016 года. Александр Лукашенко на этот саммит не поехал и заявил, что Беларусь не согласна с Таможенным кодексом, так как некоторые его позиции невыгодны нашей стране.
Подписанию кодекса Беларусью предшествовало снижение объемов поставки беспошлинной нефти из России.
Беспошлинная нефть, как и газ по сниженной цене, представляют собой субсидию Москвы для администрации Александра Лукашенко.
На встрече Лукашенко с Владимиром Путиным 3 апреля были достигнуты договоренности о возобновлении прежних объемов поставки нефти. Взамен на что именно Россия согласилась увеличить объем субсидий Минску, пока неизвестно.
ЕАЭС и его Таможенный кодекс привязывают экономику Беларуси к российской и осложняют расширение хозяйственных и технологических связей с Евросоюзом.
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