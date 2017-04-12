Данкверт: надо возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что российские правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов на границах Беларуси с ЕС и Россией.

Как заявил чиновник в интервью RNS, работа ветеринарных и фитосанитарных служб России и Беларуси должна быть эквивалентной, и при обнаружении санкционной продукции меры должны принимать обе стороны.

«Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Беларуси и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», — заявил Данкверт.

По его мнению, отказ Минсельхозпрода является косвенным показателем заинтересованности ведомства в поставках.

«Говоря языком того уголовного дела, которое против меня, они потворствуют проникновению (санкционных продуктов в Россию). Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего Министерства сельского хозяйства Беларуси в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается», — заявил Данкверт.