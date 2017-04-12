Оршанец в Минске обворовал четыре авто за одну ночь

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД Минска по горячим следам задержали 41-летнего жителя Орши, который за одну ночь похитил имущество из салонов четырех авто. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БелТА.

Мужчина проникал в салоны машин, разбивая боковые стекла, и похищал видеорегистраторы и навигаторы. Оперативники задержали злоумышленника при сбыте похищенного на одном из столичных рынков. Только в марте этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. В Минск приехал к родственникам.





В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК Беларуси. Санкция по указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до чеырех лет.



