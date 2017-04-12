В Гродно мужчина покончил с собой, прыгнув с верхнего этажа здания УВД после проверки на полиграфе
- 12 апреля 2017, 12:55
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Места: Гродно (529)
Метки: Происшествия (10190)
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