В Гродно мужчина покончил с собой, прыгнув с верхнего этажа здания УВД после проверки на полиграфе

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  • 12 апреля 2017, 12:55
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Мужчина погиб в результате падения с верхних этажей здания Управления внутренних дел в Гродно. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. По уточненным данным, он пришел в милицию для проведения исследования на полиграфе.

Инцидент произошел утром. По свидетельствам очевидцев, мужчина упал из окна верхнего этажа здания УВД по улице Академической.

Погибший — 53-летний местный житель, его пригласили в милицию для проведения полиграфического исследования в рамках проводившейся в отношении него проверки. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

«После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен у здания УВД. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством».

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Управление Следственного комитета по Гродненской области.


TUT.BY
KSK 10-16 04:

Места: Гродно (529)

Метки: Происшествия (10190)

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