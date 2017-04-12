velcom повысил тарифы: все подробности

Сегодня, 12 апреля, оператор velcom повысил тарифы на услуги связи. Увеличение стоимости составило 9% и коснулось звонков, абонентской платы, SMS, MMS, интернет-тарифов, тарифов на исходящие международные звонки, специальные и некоторые дополнительные услуги (в том числе роуминг).

Мы собрали в одной таблице старые и новые расценки на актуальных тарифных планах оператора. Узнать свой тарифный план можно с помощью бесплатного USSD-запроса *141*2*1#.





































Также произошло изменение принципа предоставления мобильного интернета тарифного плана «Smart Бесконечный» (при потреблении, превышающем 100 ГБ, доступ в интернет будет предоставляться на скорости до 512 Кбит/с).

Изменения не затронули абонентскую плату, стоимость исходящих вызовов на стационарные номера и в сети мобильных операторов Беларуси для абонентов тарифных планов «Социальный» и «Пенсионный».