70% вакансий в Беларуси предлагают зарплату до 465 рублей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на информационный портал занятости населения.

По состоянию на 10 апреля, доля вакансий с зарплатой от 266 до 365 рублей составляла 31%, от 366 до 465 рублей — 20,1%.

Для тех, кто хочет работать неполный рабочий день, имеется 18,7% от общего количества свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рублей (ниже минимальной зарплаты).

Доля вакансий, по которым предлагают зарплату от 466 до 565 рублей, — составляет 14,5%, от 566 до 665 рублей — 6,6%, от 666 до 765 рублей — 3,3%, от 766 до 865 рублей — 2,4%.

От 866 до 965 рублей — 1,2%, от 966 до 1065 рублей — 0,8%, с зарплатой выше 1065 рублей — 1,4%.

Всего в общереспубликанском банке вакансий на начало апреля было 44,3 тыс. вакансий.

Сегодня Александр Лукашенко, посещая Речицкий район, напомнил о требовании достижения средней зарплаты по стране в размере 1000 рублей.