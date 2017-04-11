70% вакансий в Беларуси предлагают зарплату до 465 рублей. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на информационный портал занятости населения.
По состоянию на 10 апреля, доля вакансий с зарплатой от 266 до 365 рублей составляла 31%, от 366 до 465 рублей — 20,1%.
Для тех, кто хочет работать неполный рабочий день, имеется 18,7% от общего количества свободных рабочих мест — с оплатой труда до 265 рублей (ниже минимальной зарплаты).
Доля вакансий, по которым предлагают зарплату от 466 до 565 рублей, — составляет 14,5%, от 566 до 665 рублей — 6,6%, от 666 до 765 рублей — 3,3%, от 766 до 865 рублей — 2,4%.
От 866 до 965 рублей — 1,2%, от 966 до 1065 рублей — 0,8%, с зарплатой выше 1065 рублей — 1,4%.
Всего в общереспубликанском банке вакансий на начало апреля было 44,3 тыс. вакансий.
Сегодня Александр Лукашенко, посещая Речицкий район, напомнил о требовании достижения средней зарплаты по стране в размере 1000 рублей.
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