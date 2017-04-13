«Счастливая покупка-6» поздравляет первых победителей

Возвращения рекламной игры «Счастливая покупка» ожидали с большим нетерпением, нежели весеннее тепло. Ведь с каждым приходом она вносит не только яркие краски в жизнь, но и осуществляет мечты. «Счастливая покупка» вернулась в шестой раз, чтобы жители Республики Беларусь воплотили в жизнь свои самые заветные желания!



Анастасия Кухальская: «Для себя и своих близких всегда покупаю продукцию Конте. Участвовала в нескольких играх “Счастливая покупка”, но выиграла впервые. До сих пор не верится, что я выиграла главный приз! Это настоящее счастье, я наконец смогу осуществить мечты своих близких и свои, разумеется!»



Трепетное волнение, надежды на выигрыш и предвкушение победы — интрига, в которой пребывали участники и наблюдатели, достигла апогея 6 апреля. В этот день состоялся первый этап розыгрыша и, наконец, стало известно имя счастливицы и обладательницы главного приза:

Вместе с Анастасией радость триумфа испытали еще 1 100 человек. Ведь кроме главного приза, апрельский розыгрыш подарил сотне участников по сто рублей и 1000 победителей — по десять рублей на счет мобильного оператора. Желанные обновки для себя, приятные подарки близким и самые сокровенные часы телефонных разговоров — «Счастливая покупка-6» в шестой раз сделала финалистов счастливее.

Организаторы благодарят всех участников за интерес и активность в первом этапе рекламной игры и напоминают, что первые 1101 победителей — только начало.

4 мая вас ожидает второй розыгрыш!

Правила участия в игре просты:

— Приобретайте на ваш выбор продукцию торговых марок «Conte elegant», «Conte-kids», «DIWARI»;

— Вырезайте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип;

— До 30 апреля 2017 года отправляйте 3 логотипа по адресу: 230026, г. Гродно, а/я «Счастливая покупка». Не забудьте указать на конверте ФИО, адрес, номер мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ);

— Ищите свое имя в числе победителей!

Самым пристальным участникам организаторы напоминают о маленькой хитрости: совершая покупки в официальном интернет-магазине ConteShop.by, можно принять участие в игре и не отправляя писем с логотипами. Более того, покупая продукцию на ConteShop.by можно УДВОИТЬ ШАНСЫ на выигрыш!

При всем обилии призового фонда, с покупкой и отправкой счастливого письма медлить не стоит: следующий розыгрыш — 4 мая будет последним для 6-го сезона «Счастливой покупки».

Пребывать в атмосфере азарта от игры, обмениваться впечатлениями с другими участниками и узнать о своем выигрыше можно на онлайн-ресурсе: сайте www.HappyBy.com и в группах «Счастливой покупки-6» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

Спешите принять участие, чтобы победить!

Второй розыгрыш рекламной игры «Счастливая покупка-6» состоится, чтобы помочь воплотить в жизнь именно ваши заветные желания!