«Счастливая покупка-6» поздравляет первых победителей

Возвращения рекламной игры «Счастливая покупка» ожидали с большим нетерпением, нежели весеннее тепло. Ведь с каждым приходом она вносит не только яркие краски в жизнь, но и осуществляет мечты. «Счастливая покупка» вернулась в шестой раз, чтобы жители Республики Беларусь воплотили в жизнь свои самые заветные желания!
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Анастасия Кухальская: «Для себя и своих близких всегда покупаю продукцию
Конте. Участвовала в нескольких играх “Счастливая покупка”, но выиграла
впервые. До сих пор не верится, что я выиграла главный приз! Это
настоящее счастье, я наконец смогу осуществить мечты своих близких
и свои, разумеется!»
Трепетное волнение, надежды на выигрыш и предвкушение победы —
интрига, в которой пребывали участники и наблюдатели, достигла апогея 6
апреля. В этот день состоялся первый этап розыгрыша и, наконец, стало
известно имя счастливицы и обладательницы главного приза: Кухальская
Анастасия Ивановна, г. Поставы выиграла 10 000 белорусских рублей!
Вместе с Анастасией радость триумфа испытали еще 1 100 человек. Ведь
кроме главного приза, апрельский розыгрыш подарил сотне участников по
сто рублей и 1000 победителей — по десять рублей на счет мобильного
оператора. Желанные обновки для себя, приятные подарки близким и самые
сокровенные часы телефонных разговоров — «Счастливая покупка-6» в шестой
раз сделала финалистов счастливее.
Организаторы благодарят всех участников за интерес и активность в
первом этапе рекламной игры и напоминают, что первые 1101 победителей —
только начало.
4 мая вас ожидает второй розыгрыш!
Правила участия в игре просты:
— Приобретайте на ваш выбор продукцию торговых марок «Conte elegant»,
«Conte-kids», «DIWARI»;
— Вырезайте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип;
— До 30 апреля 2017 года отправляйте 3 логотипа по адресу: 230026, г.
Гродно, а/я «Счастливая покупка». Не забудьте указать на конверте ФИО,
адрес, номер мобильного телефона в международном формате и наименование
оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ);
— Ищите свое имя в числе победителей!
Самым пристальным участникам организаторы напоминают о маленькой
хитрости: совершая покупки в официальном интернет-магазине ConteShop.by, можно принять участие в игре и не отправляя писем с логотипами.
Более того, покупая продукцию на ConteShop.by можно УДВОИТЬ ШАНСЫ на
выигрыш!
При всем обилии призового фонда, с покупкой и отправкой счастливого
письма медлить не стоит: следующий розыгрыш — 4 мая будет последним для
6-го сезона «Счастливой покупки».
Пребывать в атмосфере азарта от игры, обмениваться впечатлениями с
другими участниками и узнать о своем выигрыше можно на онлайн-ресурсе:
сайте www.HappyBy.com и в группах «Счастливой покупки-6» в социальных
сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.
Спешите принять участие, чтобы победить!
Второй розыгрыш рекламной игры «Счастливая покупка-6» состоится, чтобы помочь воплотить в жизнь именно ваши заветные желания!
О компании
СООО «Конте Спа», производитель чулочно-носочной продукции и
трикотажа для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании
принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI,
специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.
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