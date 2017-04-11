КГБ подтвердил информацию о предъявлении фигурантам «дела «Белого легиона» нового обвинения

Двадцати фигурантам дела о подготовке массовых беспорядков («дело «Белого легиона») предъявлено еще одно обвинение — в создании незаконного вооруженного формирования (статья 287 Уголовного кодекса). Эту информацию БелаПАН подтвердили в пресс-службе КГБ.

О том, что 20 фигурантам дела предъявлено обвинение по новой статье, сообщила 11 апреля газета Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» со ссылкой на материалы следствия.

Сообщается также, что всего по делу о подготовке массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 УК) проходят 35 человек. Из них 17 предъявлено обвинение, они находятся под стражей. Еще 18 находятся в статусе подозреваемых. Четверо из них задержаны.

Комментируя опубликованные сведения, начальник пресс-службы КГБ Дмитрий Побяржин сообщил: «Все соответствует действительности».

Задержания общественных активистов начались 21 марта, спустя несколько часов после заявления Александра Лукашенко о «готовящих провокацию с оружием» боевиках. 23 марта государственные телеканалы сообщили, что в рамках возбужденного КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках задержано 26 человек.

Многие из задержанных — бывшие члены патриотической организации «Белый легион», которая не существует уже 15 лет, а также активисты официально зарегистрированного бобруйского клуба «Патриот». В рамках этого уголовного дела также были задержаны некоторые активисты «Молодого фронта» (организация не зарегистрирована в Беларуси) во главе с Дмитрием Дашкевичем.

В статье «Имя им — легион», которая подписана «Отдел расследований», «СБ. Беларусь сегодня» утверждает, что на самом деле «Белый легион» не самораспускался. Издание рассказывает о продолжавшейся все это время подготовке членов «Белого легиона», их конспирации, а также о том, как спецслужбам стало известно о готовящихся 25 марта (оппозиционный День Воли) в Минске массовых беспорядках.

«Острый сигнал поступил от гражданки Германии с белорусскими корнями, — пишет газета. — Назовем ее фрау А. Полностью ее фамилия компетентным лицам известна. Дама была коротко знакома с французом по имени Мишель (любители конспирологии понимают, что в целях безопасности и это имя открыто называть нельзя), который, в свою очередь, общается с проживающими в Польше Санниковым и Бондаренко. Которые, если помните, писали несколько лет назад слезную просьбу Президенту о своем раскаянии и помиловании. Досрочно покинув зоны, „раскаянцы“ съехали на западные хлеба и принялись за свое. Именно они и проболтались Мишелю о планах на 25 марта. Француз поделился „секретами“ с подругой А. Так она узнала, что на 25–26 марта в Минске готовятся не просто беспорядки, а настоящие бои. Причем не только с милицией. Утверждалось, что в Минск едут боевики, вот их и будут бить местные „патриоты“. Ясно, что этот бред был всего лишь прикрытием атаки на „пошатнувшийся трон“ (такие гнилые новости распространяли в марте почти все „хартии“ и прочие „белсаты“). Но чужие „боевики“, защита от них мирных минчан — это что-то новое и, конечно, очень „патриотичное“! Тем не менее шокированная белорусская берлинка поспешила в посольство и собственноручно написала заявление на имя Президента, умоляя принять „немедленные меры“, поскольку опасалась, что „погромы могут угрожать ее больной матери“, живущей в центре Минска».

«Разумеется, в КГБ такое заявление не могли оставить без внимания, — отмечают авторы материала. — Тем более что в преддверии мартовских событий на госгранице произошла череда настораживающих инцидентов, о которых тогда сообщалось в СМИ. В поле зрения оперативников, естественно, прежде всего попал несколько призабытый «Белый легион».

Дело по ст. 287 УК в Беларуси возбуждается впервые. Данная статья гласит: «Создание незаконного вооруженного формирования при отсутствии признаков статьи 286 („Бандитизм“. — БелаПАН.) настоящего Кодекса, либо руководство таким формированием, либо участие в нем наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет». В качестве примечания отмечается, что лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

Следует отметить, что задержания в рамках этого уголовного дела многие аналитики связывают с попытками властей нейтрализовать оппозицию и общественных активистов, чтобы не допустить новой волны уличных акций против социально-экономической политики властей, которые проходили в феврале—марте в разных городах Беларуси.