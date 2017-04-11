В Беларуси начали штрафовать за онлайн-трансляцию в соцсетях

Жительница Орши должна заплатить больше 200 долларов за стрим в «Одноклассниках», пишет Адарья Гуштын в интернет-газете Naviny.by.

Жительница Орши Юлия Малышева решила помочь бездомным животным, которых содержат в местном пункте отлова. Однако суд решил, что инициатива наказуема. Сначала на девушку вызвали милицию, потом ее забрали в участок, а на следующий день оштрафовали более чем на 200 долларов.

Юлию обвинили в неповиновении милиции (ст. 23.4 КоАП), незаконном проникновении на охраняемый объект (ст. 23.14 КоАП), а также в незаконном изготовление и распространение продукции средства массовой информации (ч. 2 ст. 22.9 КоАП).

Последнее обвинение — самое нелепое. Это первый известный в Беларуси случай, когда человека наказали за онлайн-трансляцию в соцсети.

Юлия не работает журналистом, она находится в декретном отпуске. Видео она записала, чтобы привлечь внимание горожан к ужасным условиям содержания бездомных животных в Орше. И опубликовала его на своей странице в «Одноклассниках». Она никогда не сотрудничала со СМИ и журналистом себя не называла.

«21 марта я и еще шесть волонтеров пришли на автобазу, где содержатся бездомные собаки, — рассказывает Юлия Малышева. — Была информация, что там ужасные условия: животных содержат на улице, не кормят, не лечат, а самых больных просто забивают камнями и палками. Мы дошли до вольеров, увидели там шесть собак. Стали их поить, кормить. К нам подошли сотрудники автобазы, мы спросили, почему такое плохое содержание, почему больных животных не поместят в помещение, где также есть вольеры. С этого момента начались проблемы».

По словам девушки, сотрудники потребовали, чтобы они покинули территорию.

«Когда мы заходили, ворота были открыты, сторож нас пропустил, вопросов не возникло, — пояснила Юлия. — Выгонять нас стали, когда мы начали задавать вопросы. Мы тогда попросили, чтобы нам показали документы, что это режимный объект. Но сотрудники автобазы вызвали милицию».

Прибывшие милиционеры, по словам Юлии, не сразу показали свои удостоверения, хотя волонтеры просили их об этом. На видео фигурирует участковый инспектор Андрей Томашевич. Он говорит Малышевой, чтобы та прекратила видеосъемку: «При ведении административного процесса видео-, аудиосъемка запрещена».

Отметим, что слова сотрудника милиции противоречат закону. Во-первых, административный процесс считается начатым с момента оформления документов, а не по щучьему веленью и милицейскому хотенью. То есть Томашевич должен был составить протокол об административном правонарушении или задержать волонтеров, вот тогда административный процесс считался бы начатым. Во-вторых, проведение фото- и видеосъемки возможно с учетом мнения сторон, а для проведения аудиозаписи получать разрешение вообще не нужно.

«Я начала онлайн-трансляцию на своей странице в "Одноклассниках", чтобы показать, в каких условиях содержатся животные. Подумала, что кого-то это взволнует, — пояснила Юлия Малышева. — Тут же подошли сотрудники милиции, они оказались в кадре. Я просила показать документы, согласно которым мы не имеем права находиться на территории автобазы, где содержат собак. Но меня толком так и не ознакомили с этими документами».

В результате семь волонтеров, среди которых был и несовершеннолетний парень, забрали в отделение милиции. На всех составили протоколы, несколько человек оставили до суда в изоляторе. По итогу всем дали штрафы — от 10 до 25 базовых величин. Больше всех получила Юлия Малышева.

«За стрим мне дали 20 базовых величин (около 230 долларов. — ред.), — говорит Юлия. — Причем этот эпизод рассматривали на втором суде, где меня даже не было. Я уже постфактум узнала о том, что виновна».

Суд признал, что онлайн-трансляция на странице в «Одноклассниках» — это материал СМИ, то есть приравнял стрим в соцсетях к статье в газете или сюжету на телеканале. Хотя соцсети не являются средством массовой информации.

Также суд в своем решении назвал пользователя соцсети Юлию Малышеву журналистом, хотя по закону «О СМИ» журналистом является лицо, которое создает материал для компании, на которую возложена функция редакции СМИ (у «Одноклассников» такой функции нет). Также журналист должен быть связан с этой компанией трудовыми или другими договорными отношениями, чего в случае с Малышевой тоже не было.

Если белорусские суды и дальше будут так действовать, то вскоре начнут судить просто за факт публикации статуса, независимо от его содержания, а также за репосты, что противоречит не только закону, но здравому смыслу.

Суд суммировал штрафы по трем статьям, и в итоге Юлия Малышева должна заплатить 46 базовых величин — это 1058 рублей (почти 530 долларов).

«Мой единственный доход — это пособие по уходу за ребенком — 380 рублей в месяц, — пояснила девушка. — Денег на штраф у меня нет, разве что кредит брать».

Еще один волонтер Елена Мирошниченко говорит, что не ожидала такой реакции правоохранительных органов и суда.

«Дело в том, что на содержание животных из бюджета выделяются средства. И эти суммы не соответствуют тому, что происходит в пункте содержания, — говорит Елена. — Кроме того, на видео зафиксированы нарушения при задержании. Думаю, это и разозлило власти».

Юлия и другие волонтеры собираются подать жалобу на решение Оршанского суда.

Кстати, после того как в «Одноклассниках» было опубликовано то самое видео, жители города забрали из приемника почти всех бездомных собак.

«После нашего визита забрали пять собак, — говорит Елена Мирошниченко. — Еще одна собака пропала, мы написали обращение на имя руководства, чтобы нам пояснили, что с ней случилось. Остальные собаки попали в очень хорошие руки. Несмотря на то, что все они нуждаются в лечении, нашлись неравнодушные люди, готовые им помочь».