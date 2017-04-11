В Витебске произошел пожар в сауне, которая была в квартире

  1. Главная страница
  2. Новости Беларуси
  • 11 апреля 2017, 14:24
  • 862
  • 1




В Витебске произошел пожар в сауне, которая была в квартире. Происшествие случилось после 5 часов утра 10 апреля на улице Чехова.

Как информирует пресс-служба МЧС Витебской области, сауна находилась в ванной комнате. Огонь уничтожил обшивку, были закопчены стены и потолок.

53-летний хозяин квартиры, индивидуальный предприниматель, был госпитализирован. У него ожоги дыхательных путей 1-3 степени. Причина возгорания пока неизвестна.


Еврорадио
KSK 10-16 04:

Места: Витебск (482)

Метки: Происшествия (10188)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Шторы:

Самое читаемое