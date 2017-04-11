В Витебске произошел пожар в сауне, которая была в квартире
- 11 апреля 2017, 14:24
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Места: Витебск (482)
Метки: Происшествия (10188)
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