В Витебске произошел пожар в сауне, которая была в квартире. Происшествие случилось после 5 часов утра 10 апреля на улице Чехова.

Как информирует пресс-служба МЧС Витебской области, сауна находилась в ванной комнате. Огонь уничтожил обшивку, были закопчены стены и потолок.

53-летний хозяин квартиры, индивидуальный предприниматель, был госпитализирован. У него ожоги дыхательных путей 1-3 степени. Причина возгорания пока неизвестна.