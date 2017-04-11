«Марш нетунеядцев» и Зенон: социологи Лукашенко изучают напряженность в обществе

«Властям нужно знать, сколько горючего, взрывоопасного материала остается в стране».

Президентские социологи проводят исследование «Молодежь Беларуси: проблемы и настроения», пишет Татьяна Бубликова в интернет-газете Naviny.by. За расплывчатым названием — вопросы о недовольстве властью, готовности выйти на площадь, взять в руки оружие и том, кто для молодежи круче: Михалок, Зенон или Лукашенко.

Информационно-аналитический центр при Администрации президента Беларуси запустил соцопрос по выявлению настроений среди молодежи. Анкетирование проводится с 3 по 12 апреля.

В управлении социологических исследований ИАЦ корреспонденту Naviny.by ответили, что не имеют права разглашать какую-либо информацию насчет проводимого опроса. Однако подтвердили, что заказчиком является Администрация президента.

В анкете, ознакомиться с которой посчастливилось журналисту Naviny.by, около 50 вопросов. И судя по ним, власть пытается выяснить, насколько молодежь реально готова выйти на улицы с протестом нынешнему политическому режиму.

Представляем читателям Naviny.by самые острые вопросы из анкеты ИАЦ, сопровождаемые комментариями политолога Валерия Карбалевича.

1. Про марши нетунеядцев

Власть в лице ИАЦ интересуется: Знаете ли вы, что проходили марши нетунеядцев в столице и других областных центрах? Как вы считаете, что явилось их причинами (возмущение декретом о предупреждении социального иждивенчества, ухудшившееся экономическое положение людей, деятельность оппозиции и др.)? Откуда вы о них узнали (участвовал, друзья и знакомые учствовали, интернет, государственное радио/тв/печать, соцсети)?

Комментарий политолога Валерия Карбалевича: Логично узнать истинные причины такого масштабного протеста, действительно ли только декрет о тунеядстве возмутил людей или в основе лежат более глубокие причины. Учитывая, что онлайн-репортажи смотрели сотни тысяч людей, это проблема, о которой говорит большинство населения. Если дело не в декрете, то надо задумываться об изменениях в экономической политике и коммуникациях общества с властью.

2. Оценка экономического и политического курса властей

Власть интересуется: а) Как вы оцениваете состояние экономики в стране? б) Оценка социально-политического курса властей страны (верный, не верный, переходный период), в) О причинах (мировой кризис, виновата оппозиция, местные власти, руководители предприятий, правительство, президент)?

Карбалевич: Интересует мотивировка готовности людей протестовать, потому что можно быть недовольным, но это недовольство ни во что угрожающее власти не выльется, тогда власти можно ничего не менять. Но если протестный потенциал большой, тогда есть повод задуматься о проводимой политике.

3. Готовность молодежи к протесту, какая форма протеста предпочтительна

Власть интересуется: а) Если вам что-то не нравится, как вы будуте выражать свое недовольство по проблеме (комментарии под новостями в интернете, написание писем власти, присоединение к соответсвующей организации и выражение своего недовольства там, стачки и страйки на работе, подписание коллективного обращения к властям, участие во флешмобах и собраниях по поводу проблем нежелательного строительства/вредного производства в городе/районе, участие в протестных акциях).

б) Насколько, на ваш взгляд, имеет смысл участие во флешмобах?

в) Что может подтолкнуть вас для выхода на улицу (результаты выборов, ухудшающееся экономическое положение, невозможность найти работу и низкая зарплата, рост цен на товары и услуги, дефицит товаров первой необходимости, вознаграждение организаторов).

Карбалевич: Молодежь во всем мире — это самый революционный слой общества. Это в Беларуси она, наоборот, подавлена. Возможно, власть пытается работать на опережение.

4. О напряженности в молодежной среде

Власть интересуется: а) Как вы охарактеризуете социальную ситуацию в обществе: нормальная, напряженная, критическая?

б) Как вы оцените сплоченность современной молодежи (более сплочена, чем разобщена, что-то среднее и т.п.)?

Карбалевич: Официальный идеологический конструкт состоит в том, что все общество, и молодежь в том числе, единодушно поддерживает государство, президента, власть. Если выяснится, что молодежь расколота, разобщена, то это будет означать, что плохо работают официальные государственные институты, плохо работает БРСМ и другие структуры, которые контролируют молодежь.

5. Готовы ли вы уехать из страны и почему? Каковы ваши ценности по жизни?

Власть интересуется готовностью и причинами предполагаемой миграции: временная или постоянная, по экономическим причинам или из-за возможности развиваться в профессии; что больше привлекает — другая культура или ценность прав и свобод человека.

Карбалевич: Миграционные настроения — это признак протестных настроений в обществе. И миграция — это один из способов выпускания социального пара напряженности. Властям нужно знать, сколько горючего, взрывопасного материала остается в стране.

6. О доверии молодежи к власти и оппозиции

Власть интересуется: Каково ваше доверие: президенту, парламенту, правительству, местным властям, оппозиции, РОО «Белая Русь», государственным профсоюзам, негосударственному профсоюзу, БРСМ, церкви, международным правозащитным организациям? За кого бы вы голосовали, если бы сейчас проходили выборы президента? ИАЦ предлагает варианты: Александр Лукашенко, другой кандидат от власти, кандидат от оппозиции и пр.

Карбалевич: Тут всё логично. От степени доверия президенту и другим органам власти зависит дальнейшая государственная политика. Если люди доверяют Лукашенко, но не доверяют местному начальству, то это одна стратегия, если не доверяют и президенту, то это другой образ действий. Обратим внимание на международные правозащитные организации. Это самые большие критики белорусских властей на Западе, они формируют международное мнение, и важно, насколько к ним прислушивается молодежь.

7. О доверии к источникам информации

Власть интересуется: Откуда вы черпаете информацию о событиях в стране и мире (новостные интернет-сайты, соцсети, госСМИ, друзья/знакомые и др.)?

Карбалевич: Это очень большая подсказка властям, куда и как направлять средства, которые сейчас идут на пропаганду. Если окажется, что молодежь сейчас сидит в соцсетях, значит, нужно будет нанимать больше так называемых троллей и перенаправлять пропагандистские ресурсы.

8. О патриотизме и национализме

Власть интересуется: а) Гордитесь ли вы белорусским государством? Как вы относитесь к слову национализм? Патриот ли вы?

б) Откуда исчисляется государственность Беларуси (княжества Туровское, Полоцкое, Киевская Русь, ВКЛ, Речь Посполитая, Беларусь в составе Российской империи, БНР, БССР, с распада СССР...)?

в) Что вы готовы сделать ради процветания Беларуси (среди прочего есть вариант «готов отстаивать независимость Беларуси с оружием в руках»)?

г) Кто внес наибольший вклад в становление белорусской государственности: Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, князь Витовт, Франциск Скорина, Лев Сапега, Кастусь Калиновский, Тадеуш Костюшко, Максим Богданович, Якуб Колос, Янка Купала, Петр Машеров, Александр Лукашенко?

Карбалевич: Это отражение цепи украинских событий, когда невысокая национальная идентичность жителей Крыма и Донбасса привела к тому, что часть населения охотно поддалась на пропаганду России и отказалась от себя. Поэтому важно узнать, насколько сильна белорусская идентичность и какая она: государственная или национальная, или гражданская, на что она опирается.

9. Кто у молодежи авторитет?

Власть предлагает варианты на выбор: Светлана Алексиевич, Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, Максим Мирный, митрополит Павел, Тадеуш Кондрусевич, Лявон Вольский, Александр Лукашенко, Сергей Михалок, Владимир Некляев, Зенон Пазьняк, Николай Статкевич.

Карбалевич: Названы все знаковые медийные персоны. И от того, кто является авторитетом для молодежи, будет зависеть, кого чаще выпускать на экран, чтобы хвалить власть, а кого (типа Вольского или Михалка) задвинуть подальше. Власти нужно знать реальную картину, чтобы использовать ситуацию в своих целях.