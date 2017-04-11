Налог на «тунеядство» в рассрочку: депутаты предложили изменения в Декрет № 3

Лукашенко поручил доработать изменения в Декрет № 3 до 1 апреля. Заместитель председателя Комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович рассказала, как депутаты работали над изменениями в декрет и какие предложения направили в администрацию президента страны.

Документ о внесении изменений в декрет о «тунеядцах» поступил депутатам 19 января. В феврале в круглом столе приняли участие представители Министерства по труду и социальной защите, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство по налогам и сборам, Государственный комитет по имуществу.

Предложения об изменениях в Декрет № 3, которые разработали депутаты:

1. «Внесено предложение, чтобы ведение личного хозяйства учитывалось независимо от места жительства. И независимо от целевого назначения». Другими словами, если раньше от уплаты сбора освобождали только тех владельцев приусадебных участков, которые жили в сельской местности, то сейчас депутаты предлагают освобождать и тех, кто живёт в городах и ведёт хозяйство на своих дачных участках или имеет дом в деревне.

2. «Возможность отсрочки и рассрочки платежей. Это предложение пошло от избирателей. Наши избиратели сообщали, что, в принципе, они готовы платить сбор, но если бы была рассрочка на 2-3 месяца, либо отсрочка». До сих пор сбор по Декрету № 3 необходимо выплачивать полностью и за один раз.

3. «Ещё одно предложенное депутатами изменение — расширение категорий освобождённых от уплаты сбора граждан. В первую очередь, это граждане, призываемые на срочную воинскую службу. Или на альтернативную. Их предлагается освободить от уплаты в год призыва и в год окончания призыва. С учётом того, что это время и нужно для трудоустройства. Также мы предложили освободить от уплаты сбора женщин по причине беременности и родов. Если возникает такая ситуация и есть подтверждение, что они находятся на учёте, то их тоже следует освобождать. Также студенты за полгода до момента начала учёбы и на полгода после её завершения. И ещё было разработано предложение, освободить от уплаты сбора людей, стоящих на учёте в психоневрологическом диспансере», — рассказала Еврорадио депутат Кананович.

По словам Людмила Кананович, «каких-то кардинальных изменений не вносится. Документ просто дорабатывается на основе каких-то положительных и отрицательных замечаний, которые получены в ходе его применения. Как говорится, не попробовав, не узнаешь. Жизнь диктует необходимость внесения каких-то изменений в Декрет № 3. Не коренных. Но просто доработать его».

Депутат уверена: на данный момент внимание к этому документу спало благодаря разъяснительной работе на местах.

Напомним, в феврале-марте по стране прокатилась волна социальных протестов, в частности, возмущенных белорусов на улицу вывел именно «налог на тунеядство».

Декрет № 3 был принят два года назад, весной 2015.