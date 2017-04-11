На Витебщине борец с алкоголем расстрелял любителей пива из пневматики

24-летний житель поселка Езерище (Городокский район Витебской области) решил отучить молодежь от употребления алкоголя.

Во время своего пребывания в Городке парень заметил, как компания возле одного из домов проводила время за распитием пива. Он потребовал, чтобы молодые люди вылили спиртное.

Само собой, призыв незнакомца компания проигнорировала. Тогда борец с алкоголем достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в одного из молодых людей. В результате, молодой мужчина получил незначительные травмы, сообщает пресс-служба Витебского УВД.

В отношении стрелявшего районный отдел Следственного комитета 7 апреля возбудил уголовное дело по обвинению в хулиганстве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.