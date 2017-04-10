В марте Мининформ Беларуси ограничил доступ к 11 сайтам

За март 2017 года Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 11 интернет-ресурсам. Причиной для этого стало размещение на этих сайтах информации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, ненадлежащей рекламы лекарств, услуг микрозаймов и операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Как отмечается в сообщении Мининформа, в марте был ограничен доступ к информационному ресурсу, размещенному в доменной зоне .ru, содержащему сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Доступ к 3 сайтам был заблокирован за размещение ненадлежащей рекламы деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Два сайта попали в список ограниченного доступа за размещение ненадлежащей рекламы о предоставлении микрозаймов субъектами хозяйствования, не включенными в реестр микрофинансовых организаций, еще пять — за ненадлежащую рекламу лекарств.