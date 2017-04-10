Беларусь и Россия договорились о новом кредите примерно в $1 миллиард

Беларусь договорилась с Россией о предоставлении белорусской стороне нового кредита примерно в $1 млрд, сообщил 9 апреля в эфире ОНТ заместитель премьер-министра Владимир Семашко, сообщает БелТА.

Владимир Семашко прокомментировал некоторые итоги переговоров белорусского и российского президентов в Санкт-Петербурге 3 апреля. Так, после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина будет вновь открыто кредитование по линии Евразийского фонда стабилизации и развития.

«Третий, четвертый транш, каждый по $300 млн — итого это $600 млн в год поступит в Беларусь на очень выгодных условиях, в хорошие сроки, по низким ставкам и так далее. Также было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредита тоже на хороших условиях выделить», — сказал Владимир Семашко.