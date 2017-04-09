Руководитель БТ предложил запретить комментарии в Интернете

Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько предложил запретить комментирование на сайтах СМИ. Такую идею он озвучил в очередном «Клубе редакторов».

«В "Клубе" у нас уже сформирована такая точка зрения, — заявил Давыдько. — Я ее сейчас просто консолидированно выскажу. Вот существует провокационная статья на интернет-ресурсе. Ну, публикуют, все равно что. Но самое важное, что она публикуется для комментариев. Допустим, вот смотрите, как хорошо живет вот этот человек. Вроде бы статья ни о чем. И открывается шлюз. То есть статья — это тротил. А дальше форум — это бикфордов шнур. И там начинается куча комментариев: "Мерзавец! Ножом их! Повесить! Распять!" Как вы относитесь к инициативе вот взять и запретить форумы? Запретить обсуждение статей! Причем форумы считаются как бы продолжением редакционной политики, но у нас это не работает».