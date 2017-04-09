МИД: Во время крушения поезда «Москва — Брест» пострадали шесть белорусов

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  • 09 апреля 2017, 12:36
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В результате столкновения поезда «Москва — Брест» с пригородной электричкой пострадали шестеро белорусских граждан. Об этом БелТА сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

По данным ведомства, в московские больницы госпитализировали двоих женщин и одного мужчину. У них диагностированы переломы ребер и ушибы. Еще трое пострадавших получили медпомощь на месте, но отказались от госпитализации. Они возвращаются в Беларусь.

Позже МИД в своем Твиттере уточнил, что в больницах Москвы остаются двое наших сограждан.

Инцидент произошел ночью на перегоне «Кунцево — Фили» на западе Москвы. Поезд «Москва — Брест» врезался в электричку «Москва — Усово». По данным РЖД, машинист пригородного поезда применил экстренное торможение из-за пассажира, который перебегал пути. В результате была нарушена система торможения электропоезда. Он покатился назад и столкнулся с пассажирским поездом № 3 «Москва — Брест», который в этот момент стоял.

Российские информагентства сообщают о десятках пострадавших среди пассажиров.


Еврорадио
KSK 10-16 04:

Места: Брест (605), Москва (665)

Метки: Происшествия (10182)

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