В результате столкновения поезда «Москва — Брест» с пригородной электричкой пострадали шестеро белорусских граждан. Об этом БелТА сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

По данным ведомства, в московские больницы госпитализировали двоих женщин и одного мужчину. У них диагностированы переломы ребер и ушибы. Еще трое пострадавших получили медпомощь на месте, но отказались от госпитализации. Они возвращаются в Беларусь.

Позже МИД в своем Твиттере уточнил, что в больницах Москвы остаются двое наших сограждан.

Инцидент произошел ночью на перегоне «Кунцево — Фили» на западе Москвы. Поезд «Москва — Брест» врезался в электричку «Москва — Усово». По данным РЖД, машинист пригородного поезда применил экстренное торможение из-за пассажира, который перебегал пути. В результате была нарушена система торможения электропоезда. Он покатился назад и столкнулся с пассажирским поездом № 3 «Москва — Брест», который в этот момент стоял.

Российские информагентства сообщают о десятках пострадавших среди пассажиров.