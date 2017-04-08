В Брестском районе пьяная беременная женщина попала в ДТП

В Брестском районе в деревне Большие Мотыкалы 37-летняя местная жительница, управляя автомобилем Ford, на улице Центральная столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем Renault. После ДТП водитель проехала несколько десятков метров, после чего ее остановил участковый инспектор и вызвал ГАИ.

В ходе разбирательства выяснилось, что водитель после употребления алкоголя решила подвезти подругу до дома. Им предстояло проехать расстояние в пять домов, но на этом пути женщина умудрилась совершить «мелкое» ДТП.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили у неё состояние алкогольного опьянения — 1,7 промилле, а у 46-летней подруги — 2,2 промилле. Уже после освидетельствования водитель буквально на глазах инспекторов отпила из бутылки горячительного напитка. При этом в беседе с инспекторами она неоднократно утверждала, что находится на четвертом месяце беременности.

В отношении женщины составлены материалы по ч.1 ст.18.16, ч.1 ст.18.17, ч.4 ст.18.17 КоАП. Ее также лишили на пять лет права управления автомобилем и оштрафовали на 65 базовых величин.