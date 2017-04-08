После отчислений студентов за акции «нетунеядцев» в Польше задумались о возобновлении ранее закрытой Программы Калиновского

Польша возобновляет стипендиальную программу имени Калиновского. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Роберт Тышкевич.





Польский депутат обратился с соответствующим предложением в министерство образования. Министерство согласилось возобновить программу. «Пришло время сделать следующий шаг — обеспечить финансирование телеканала “Белсат”», — написал в соцсети Тышкевич.

Стипендиальная программа имени Кастуся Калиновского появилась после Площади в 2006-м. Тогда протестующих начали увольнять с работы и отчислять из вузов. Александр Милинкевич обратился к польскому правительству с просьбой поддержать репрессированных студентов. Польское правительство за одни сутки разработало и подписал проект помощи — Программу Калиновского.

В 2017-м было несколько случаев, когда студентов отчислили из вузов за участие в акциях протеста.