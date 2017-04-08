Бензин в Беларуси подорожал в четвертый раз с начала года

8 апреля цена автомобильного топлива в Беларуси повысилась на одну копейку, сообщает интернет-газета Naviny.by.

Розничные цены на автомобильное топливо теперь составляют: АИ-92 — 1,15 рубля за литр, АИ-95 — 1,23 рубля, ДТ — 1,27 рубля.

Топливо дорожает четвертый раз с начала 2017 года — 11 марта и 18 марта, а также 1 апреля стоимость автомобильного топлива на внутреннем рынке повышалась на одну копейку.

До этого цены на топливо в Беларуси не менялись около двух лет.