Бензин в Беларуси подорожал в четвертый раз с начала года

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  • 08 апреля 2017, 11:24
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8 апреля цена автомобильного топлива в Беларуси повысилась на одну копейку, сообщает интернет-газета Naviny.by.

Розничные цены на автомобильное топливо теперь составляют: АИ-92 — 1,15 рубля за литр, АИ-95 — 1,23 рубля, ДТ — 1,27 рубля.

Топливо дорожает четвертый раз с начала 2017 года — 11 марта и 18 марта, а также 1 апреля стоимость автомобильного топлива на внутреннем рынке повышалась на одну копейку.

До этого цены на топливо в Беларуси не менялись около двух лет.
KSK 10-16 04:

Метки: Экономика (12314)

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